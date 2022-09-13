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لبنان

"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2022 | 16:02
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علم "لبنان24" أنّ النائبة حليمة القعقور هي أوّل من بادر إلى فصلِ معمل الجيّة الحراري، اليوم الثلاثاء، عن الشبكة العامّة.
ووفقاً للمصادر، فإنّ القعقور التحقت بأهالي برجا المُعتصمين داخل المعمل احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لـ10 أيّام.
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وخلال الاعتصام، تمت دعوة القعقور للضغط على زرّ التحكم الذي من خلاله يتم فصل مجموعة الانتاج عن شبكة الكهرباء. وعندها، بادرت القعقور فعلاً باتجاه ذلك، الأمر الذي أدى انطفاء المعمل تماماً. 
وعملياً، فإن وحدة الانتاج التي جرى اطفاؤها كانت تقدّم بين 20 و 30 ميغاواط من الطاقة على الشبكة العامّة، وقد قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "آلية توزيع الطاقة المُنتجة من المعمل قائمة لدى محطات التوزيع وليس من المعمل نفسه".
يُشار إلى أن الاعتصام الذي شهده المعمل دعت إليه البلدية والأحزاب والفعاليات في بلدة برجا. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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