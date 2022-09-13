عن "العملاء" في لبنان.. وزير الداخلية يكشف الكثير ويُعلن أمراً بارزاً

أكدّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أنّ "لبنان قادرٌ على دحر العملاء الإسرائيليين"، مؤكداً أن "البلاد ليست ساحة مُستباحة للعمالة أو لأجهزة الاستخبارات المجهولة".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، الثلاثاء، رأى المولوي أنّ "كشف مزيدٍ من المعلومات حول العملاء المقبوض عليهم سيضرّ بالتحقيق"، موضحاً أنّ "شعبة المعلومات تقوم بعملٍ جبّار في تعقب شبكات التجسس والعمالة"، وأضاف: "القوى اللبنانية الشرعية تثبت قدرتها على حفظ الأمن، وهي تحظى بثقة اللبنانيين وتحميهم جميعاً من دون أي استثناء".

ولفت المولوي إلى أن "توقيف العملاء غير محصور بطائفة معينة أو منطقة دون أخرى"، كاشفاً أن "العدو الإسرائيلي ينشرُ شبكات تجسس لجمع معلومات عن مناطق ومراكز حسّاسة".

وأكّد وزير الداخلية أنّ "القضاء العسكري في لبنان مستقل"، مشيراً إلى أنّ "ملفات العمالة موجودة أمام القضاء المذكور ولا تدخلات به"، وأكمل: "العمالة عقوبتها السجن والأعمال الشاقة. إن تجنيب العملاء يُسبب ضرراً كبيراً بالمجتمع اللبناني ويجب تجينب البلد الهزّات الأمنيّة".







