جريح في إطلاق نار في الخريبة - بعلبك

أقدم المدعو (خ. ف.) على إطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه (ع. ف.) في بلدة الخريبة، ما ادى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، وتم نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة.



وينفذ الجيش عمليات دهم بحثاً عن مطلق النار، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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