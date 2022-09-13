تلقَّت جهات لبنانية رسمية وحزبية تطمينات دولية مباشرة وبالواسطة حول عدم إدخال أية تعديلات على آلية عمل اليونيفيل في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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