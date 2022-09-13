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لبنان

لقاء اقتصر على نائبين

Lebanon 24
13-09-2022 | 17:35
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اقتصر لقاء الوفد النيابي التغييري مع كتلة حزبية على نائبين، بعد إعداد دقيق للموقف، الذي اتسم بالإصغاء أكثر من الكلام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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