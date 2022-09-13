28
o
بيروت
31
o
طرابلس
13
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
13
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤشرات تقاطع سياسي حول مرشحين جديين
Lebanon 24
13-09-2022
|
22:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": تتحدث معلومات موثوقة يجري تداولها في وسط سياسي ضيق عن أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية مطروحة بجدية بين قوى سياسية تتكتم على هويتها، وأن هناك مؤشرات أولية على احتمال تقاطع المواقف عليها. وتؤكد المعلومات أن عملية جس النبض حول هذه الأسماء بدأت بين قوى سياسية غير حليفة. وتشير إلى أن بورصة الأسماء المتداولة والشخصيات التي يروّج لها وسطاء وعاملون على خط الرئاسيات، من دون تكليف رسمي من أي من المعنيين مباشرة بالملف الرئاسي، تختلف عما هو مطروح في المشاورات الخلفية. وتضيف، في المقابل، أن ثمة قوى سياسية تعمد إلى حرق أسماء يفترض أنها «مستحقة» ومعروف أنها على علاقة جيدة بها، لإزاحتها عن مسار الترشيحات.
Advertisement
وبحسب المعلومات، فإنه بخلاف انحسار التداول العلني في الملف الرئاسي، يُسجّل حراك في الكواليس بدأ ينشط منذ أيام. وما ظهر حتى الآن أن كل القوى الأساسية المعنية التي تعمل حالياً على تجميع الأوراق الرئاسية، لم تقفل الباب أمام إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية، ولو في الأيام الأخيرة للمهلة الدستورية. لا بل إن الذين يفترض أنهم متشدّدون في اختيار المرشحين الذين يقبلون بهم، فتحوا الباب نصفياً أمام مشاورات وحوارات مع كل الأطراف للوصول إلى تفاهم على شخصية رئاسية. وفي الاعتقاد، بحسب ما رشح من الجولات الأولى للمشاورات غير المباشرة، أن هناك تسليماً بأن الفراغ مكلف على كل القوى السياسية من دون استثناء، وأن هذه القوى لا تبدي استعدادها لتحمّل الكلفة، نظراً إلى الخسائر التي ستلحق بها نتيجة تضافر العوامل السلبية والمؤثرة في قواعدها، في حال كانت احتمالات التوافق على مرشح مقبول من الجميع مرتفعة. لا سيما أن الوضع الداخلي لا يحتمل تبعات ما سيجري بعد 31 تشرين الأول، في ظل حدّة الانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي والأمني. كما أن المنطقة لا تحتمل، تبعاً للأزمات المتفاقمة، أزمة جديدة ستنشأ حكماً في لبنان، في وقت ينشغل رعاة لبنان إقليمياً ودولياً بتبعات اقتصادية وسياسية تشغل المنطقة.
وتقول المعلومات إن بعض القوى السياسية الأساسية دخلت، بناء على ذلك، جدياً في مرحلة جوجلة الأسماء، وجسّ النبض حولها في صورة أكثر وضوحاً. وهي تتصرف وكأنها استبعدت كلياً الأسماء المرشحة المنتمية إلى أطراف النزاع، بما في ذلك المرشحون التقليديون، وأن المطروح جدياً أسماء مرشحين بعيدين كل البعد من التجاذبات ويمكن أن يحظوا بدعم القوى الأساسية، ولا يشكلون استفزازاً لأي منها.وبحسب بعض العاملين على خط تحريك الملف الرئاسي، فإن ما يعزز هذا التوجه أن حزب الله يرسل رسائل واضحة بعدم سلوكه المسلك نفسه قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فالحزب الذي كان في تلك المرحلة متشدداً إلى حد التمسك بعون سنتين ونصف سنة من الفراغ وما قبلها، كان يتصرف من وحي صعود قوته الإقليمية وذهابه إلى الحرب في سوريا ورغبته في حماية ظهره داخلياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
12:00 | 2022-09-13
13/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الليرة.. ماذا قال عن دولار الـ1500؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الليرة.. ماذا قال عن دولار الـ1500؟
02:37 | 2022-09-13
13/09/2022 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
12:02 | 2022-09-13
13/09/2022 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
08:14 | 2022-09-13
13/09/2022 08:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل
06:22 | 2022-09-13
13/09/2022 06:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-09-14
ماذا سيفعل نواب "التيار" اليوم؟
02:11 | 2022-09-14
في ذكرى استشهاد والده... ماذا قال نديم الجميل؟
02:00 | 2022-09-14
بشير الجميل لو حَكم
01:49 | 2022-09-14
طرقات عكار... " لا ترحم السيارات" (صور)
01:45 | 2022-09-14
مشاركة نائبين في جولة "التغييريين": بين "الترحيب والزكزكة"
01:30 | 2022-09-14
"التيار": هزّة نيابيّة ومرحلة جديدة بعد العهد
فيديو
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
14/09/2022 09:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
14/09/2022 09:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
14/09/2022 09:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact