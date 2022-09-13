إهتمام مسيحي خافت بالإنتخابات الرئاسيّة.. لا كلمة مُوحدّة ولا دعم جديّاً لبكركي

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كتبت صونيا رزق في" الديار": اشارت المصادر المسيحية الى ان الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي غير موجود فعلياً، لدى اغلبية الافرقاء المسيحيين، وكأنّ الامر لا يعنيهم لانهم يفكرون فقط بكيفية الوصول الى قصر بعبدا، حتى ولو كانت كل الطرقات المؤدية اليها وعرة ومتعرّجة، وهذا ليس مهماً لدى هؤلاء لان المهم هوية مَن سيصل ممن يحق له مذهبياً ، اي كل ماروني من دون ان ينظر الى تداعايتها في حال إستمر الموارنة على هذا المنوال، اي «الاستلشاق» بالمنصب المسيحي الوحيد المتبقي في هذا الشرق، والمطوّق بالانقسامات الطائفية، لكن أين سيُصرف هذا الكلام؟، طالما انّ ابناء الطائفة الواحدة منقسمون ولا يتوحدون في عز معارك الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم؟.الى ذلك، ينشط الآخرون على خط الرئاسة، ويجهدون لتحقيق هذا الاستحقاق في موعده، خصوصاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعمل على خط الاتصالات النيابية، وبعيداً عن الاعلام لوصول رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى الرئاسة، ويلاقيه في ذلك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب يمقاتي، مع عدم إستبعاد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي من المرجّح ان يسير بفرنجية في حال نجح بري في مسعاه. في حين انّ الزعماء المسيحيين ينشغلون بمهمة التفرقة في ما بينهم، ضمن مقولة « فرّق تسد»،على حد قول المصادر، وحده البطريرك الماروني بشارة الراعي يستمر في إعلاء الصوت، تؤيده بذلك شخصيات فردية غير قادرة على إنجاز المطلوب ، فقط بتنا نسمع عن هدنة اعلامية بين الافرقاء المسيحيين، منعاً لتفاقم اي إشكال ليس اكثر.وفي هذا الاطار ، تسأل المصادر المسيحية عن غياب دور الاحزاب المسيحية في عملية الانقاذ التي دعا اليها الراعي، في ظل الازمات المتراكمة ودروب الانهيارات المفتوحة في شتى المجالات، فلماذا يغيب ذلك الدور وبصورة علنية، ويكتفي بزيارات دعم وتأييد ليس اكثر، من دون اي عمل فعلي على الارض، اذ لم نشهد اي وساطة لهذه الاحزاب سوى المطالبة بما يساهم في تفاقم مصالح رؤسائها،إنطلاقاً من هنا، تؤكد المصادر انه بات من الضروري تقوية القرار المسيحي، والوقوف الى جانب بكركي في وساطتها لإنقاذ لبنان، وفتح كل الدروب المقفلة بدءاً من وساطات مسيحية واسلامية مشتركة، للوصول الى حل في اقرب وقت ممكن قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، اذ لم يبق سوى شهر ونصف الشهر قبل ان يتحقق كل ما يتم التداول به منذ فترة، من فوضى امنية وشارع مقابل شارع، خصوصاً انّ الطابور الخامس حاضر بقوة لكل هذه المشاهد المرفوضة.