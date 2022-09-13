زرازير: باسيل تحدّث عن عيشه براتب متدنٍ كسائر المواطنين

واصل النواب "التغييريون" تحركاتهم الرئاسية والتقى وفد منهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل واعلن بعد اللقاء انه "تم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة".

وخلال الاجتماع غادرت النائبة سينتيا زرازير اللقاء ، وقالت: "لا أقبل الاستخفاف بعقلي وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت". واعلنت زرازير لـ"النهار" أنّ سبب تركها الجلسة هو "استخفاف باسيل بعقلي وبعقل الموجودين، خصوصاً بعد تحدّثه عن عيشه براتب متدنٍ كسائر المواطنين اللبنانيين". وتركت زرازير اللقاء بعدما أنهى النائب ملحم خلف عرضه الخطّة الرئاسية أمام باسيل، وبدء تحدّث الأخير لمدة خمس دقائق عن "إنجازاته السابقة والهموم التي يمرّ فيها اليوم حاله حال اللبنانيين". وأضافت زرازير: "هناك تمنٍ من تكتّلنا على أن تكون جولاتنا ضمن إطار المبادرة الرئاسية فقط دون الدخول بالخلافات بيننا، ولم أتمكّن من أن أكون شاهدة على الزور من دون الانفعال".