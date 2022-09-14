29
o
بيروت
32
o
طرابلس
16
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أهالي بلدة شوفية يقطعون الطريق احتجاجاً.. والسبب؟
Lebanon 24
14-09-2022
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قطع اهالي بلدة دميت طريق الشوف الأوسط الرئيسية التي تربط بالدامور عند نقطة دميت، وذلك احتجاجا على انقطاع المياه عن البلدة.
وأوضح الاهالي في بيان، أنه "بعد انقطاع المياه عن البلدة لفترة طويلة، وغياب كلي لمصلحة مياه الباروك عن الاهتمام بالبئر الإرتوازي، لناحية الصيانة وتأمين المازوت للمولدات الخاصة بالمحطة التابعة للبلدة، بالإضافة الى غياب مياه الباروك عن البلدة، أسوة بباقي القرى المجاورة التي تصلها المياه، جاء التعبير عن اعتراض اهالي بلدتنا الذي لا ينصت عن تحقيق المطالب".
Advertisement
واعتبر الاهالي أن حقوقهم "مهدورة وهذه السياسة المعتمدة من قبل المسؤولين في مياه الباروك لا تنطوي علينا، نحن بحاجة إلى مياه للشرب لأهلنا في هذه البلدة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
12:00 | 2022-09-13
13/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
12:02 | 2022-09-13
13/09/2022 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
08:14 | 2022-09-13
13/09/2022 08:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل
06:22 | 2022-09-13
13/09/2022 06:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)
08:21 | 2022-09-13
13/09/2022 08:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-09-14
حكومة اللحظات الأخيرة خالية من شروط باسيل؟
04:17 | 2022-09-14
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
04:30 | 2022-09-14
أنزلوا لبنان عن صليبه وإحتكموا للدستور!...إقرأوا ما يقوله بوضوح
05:19 | 2022-09-14
بوحبيب استقبل سفير اليابان
05:12 | 2022-09-14
ملتقى التأثير المدني: قِيامُ دولة المواطنة يستقي مشروعيتَهُ من تطبيق الدستور
05:01 | 2022-09-14
"القوات" يشارك في احتفال "الكتائب"... هل يحضر جعجع؟
فيديو
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
14/09/2022 12:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
14/09/2022 12:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
14/09/2022 12:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact