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لبنان

أهالي بلدة شوفية يقطعون الطريق احتجاجاً.. والسبب؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 00:52
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قطع اهالي بلدة دميت طريق الشوف الأوسط الرئيسية التي تربط بالدامور عند نقطة دميت، وذلك احتجاجا على انقطاع المياه عن البلدة.

وأوضح الاهالي في بيان، أنه "بعد انقطاع المياه عن البلدة لفترة طويلة، وغياب كلي لمصلحة مياه الباروك عن الاهتمام بالبئر الإرتوازي، لناحية الصيانة وتأمين المازوت للمولدات الخاصة بالمحطة التابعة للبلدة، بالإضافة الى غياب مياه الباروك عن البلدة، أسوة بباقي القرى المجاورة التي تصلها المياه، جاء التعبير عن اعتراض اهالي بلدتنا الذي لا ينصت عن تحقيق المطالب". 
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واعتبر الاهالي أن حقوقهم "مهدورة وهذه السياسة المعتمدة من قبل المسؤولين في مياه الباروك لا تنطوي علينا، نحن بحاجة إلى مياه للشرب لأهلنا في هذه البلدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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