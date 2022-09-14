Advertisement

لبنان

بعد عرض "ميّاس" الرائع.. شاهدوا ردة فعل لجنة الحكم في America's got talent وهذا ما قاله نديم شرفان

Lebanon 24
14-09-2022 | 01:02
A-
A+
Doc-P-990335-637987396193719845.png
Doc-P-990335-637987396193719845.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قدمت فرقة "مياس" اللبنانية عرضا مبهرا في الحلقة الأخيرة من برنامج America's got talent طغت عليه النكهة اللبنانية.

 

واللافت في العرض الذي قدمته "ميّاس" قبل ساعات والذي عملت على تحضيره طيلة أسبوع كامل دون توقف، أنه أظهر الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها.

 
Advertisement

وقد عبّرت لجنة التحكيم بعد مرور الفرقة على المسرح عن إعجابها بالعرض كما اشتعل مسرح AGT بتصفيق الجماهير، واللافت وجود عدد كبير من اللبنانيين الذين حملوا العلم اللبناني تشجيعا للقرقة.

 

 
 
 

من جهته، عبّر مدير الفرقة ومؤسّسها نديم شرفان عن فرحه بالنجاح الذي تم تحقيقه ضمن نهائيات AMERICA'S GOT TALENT، مشيراً إلى أنه فضّل أن يُدخل في هذا العرض الثقافة الشرقية.

 

وعن ردة فعل لجنة التحكيم، قال شرفان إنها كانت لافتة جداً وكذلك ردة فعل الجمهور، خصوصاً تعليق أحد أعضاء اللجنة simon cowell الذي قال إن "مياس أكبر من هذا العرض".

 

وتوجه شرفان برسالة الى اللبنانيين، قائلاً: "نحن في AMERICA'S GOT TALENT  كرمالك يا لبنان وما بقى حدا يترك لبنان حبوا لهالبلد".

 
 

(lbci)

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
04:30 | 2022-09-14
05:19 | 2022-09-14
05:12 | 2022-09-14
05:01 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website