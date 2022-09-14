قدمت فرقة "مياس" اللبنانية عرضا مبهرا في الحلقة الأخيرة من برنامج America's got talent طغت عليه النكهة اللبنانية.

واللافت في العرض الذي قدمته "ميّاس" قبل ساعات والذي عملت على تحضيره طيلة أسبوع كامل دون توقف، أنه أظهر الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها.

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وقد عبّرت لجنة التحكيم بعد مرور الفرقة على المسرح عن إعجابها بالعرض كما اشتعل مسرح AGT بتصفيق الجماهير، واللافت وجود عدد كبير من اللبنانيين الذين حملوا العلم اللبناني تشجيعا للقرقة.

من جهته، عبّر مدير الفرقة ومؤسّسها نديم شرفان عن فرحه بالنجاح الذي تم تحقيقه ضمن نهائيات AMERICA'S GOT TALENT، مشيراً إلى أنه فضّل أن يُدخل في هذا العرض الثقافة الشرقية.

وعن ردة فعل لجنة التحكيم، قال شرفان إنها كانت لافتة جداً وكذلك ردة فعل الجمهور، خصوصاً تعليق أحد أعضاء اللجنة simon cowell الذي قال إن "مياس أكبر من هذا العرض".

وتوجه شرفان برسالة الى اللبنانيين، قائلاً: "نحن في AMERICA'S GOT TALENT كرمالك يا لبنان وما بقى حدا يترك لبنان حبوا لهالبلد".

(lbci)