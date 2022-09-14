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لبنان

طلاب الشهادات يرفعون الصوت: علامات غير منطقية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-09-2022 | 03:30
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اشتكى العديد من الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدورة الثانية للشهادة المتوسطة- البريفيه- من ما وصفوه بالـ"علامات غير المنطقية"، إذ إن هؤلاء الطلاب قد نالوا درجات متدنية جدا في حين أكّدوا على انهم أجابوا بشكل صحيح على غالبية الاسئلة.

ولفت احد الطلاب في الى انه تمكّن من تمرير الامتحان لزميله الذي حصل على علامة مرتفعة جدا في حين أن الاول نال درجة متدنية.

وقد بدأت اصوات بعض اولياء الامور ترتفع مطالبة وزير التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات واصدار القرارات المناسبة التي من شأنها أن تنصف كل من يظن أن وقع عليه غبن لأي سبب من الاسباب اذ شدد هؤلاء على ضرورة مراقبة التصحيح وتحديد المعايير التي على أساسها يتمّ تقييم الامتحان.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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