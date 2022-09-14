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لبنان

خسارة أو أمانة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-09-2022 | 03:45
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في ظل تلاعب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يلاحظ أن فور ارتفاعه بشكل طفيف تعمد شركات إلى زيادة الأسعار بشكل سريع لحماية نفسها وضمان الربح لها، ورغم انخفاض سعر صرف الدولار أحيانًا، إلا أن عددًا من الشركات التي رفعت أسعارها لا تعاود خفضها مباشرة كما فعلت عند الارتفاع.

ولكن هذه الحال لا تنطبق على بعض الشركات، إذ إن إحدى الشركات المعروفة مثلاً لا تمانع التوقف عن العمل لعدد كبير من الأيام خلال الشهر، وهذا ما حصل فعلًا، وأفاد به أحد الموظفين، بهدف تغيير أسعارها انخفاضًا أو ارتفاعًا حفاظًا على سمعتها رغم أن هذا الوضع أي التوقف عن العمل لأيام عديدة قد يسبب لها الخسارة في السوق.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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