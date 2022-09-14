كيف استذكر السياسيون بشير الجميل في يوم استشهاده؟

غرّد النائب نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى استشهاد والده رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل قائلاً: "ذكرى الحلم، ذكرى البشير".

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ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية #بشير_الجميل هي محطة لاخذ العبر من مسيرته النضالية، عدم مساومته على القضايا الوطنية الكبرى وايمانه بأن الرئيس القوي هو القوي بقراراته وبالقدرة على تنفيذها…#٤٠_سنة_وبعدك#ذكرى_البشير pic.twitter.com/rRfS5kGlxh — Elias Hankach (@EliasHankach) September 14, 2022

بدوره، غرد النائب الياس حنكش قائلاً: "ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، هي محطة لاخذ العبر من مسيرته النضالية، عدم مساومته على القضايا الوطنية الكبرى وايمانه بأن الرئيس القوي، هو القوي بقراراته وبالقدرة على تنفيذها".أما النائب بيار بو عاصي فكتب أيضاً عبر "تويتر": "في يوم ارتفاع الصليب المقدس، ارتفع بشير شهيدا كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة".