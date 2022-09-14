كيف استذكر السياسيون بشير الجميل في يوم استشهاده؟

ذكرى الحلم، ذكرى البشير.#١٤_أيلول #بشير_الجميّل pic.twitter.com/p4p2x3VDDb
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) September 14, 2022
ذكرى الحلم، ذكرى البشير.#١٤_أيلول #بشير_الجميّل pic.twitter.com/p4p2x3VDDb
ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية #بشير_الجميل هي محطة لاخذ العبر من مسيرته النضالية، عدم مساومته على القضايا الوطنية الكبرى وايمانه بأن الرئيس القوي هو القوي بقراراته وبالقدرة على تنفيذها…#٤٠_سنة_وبعدك#ذكرى_البشير pic.twitter.com/rRfS5kGlxh
— Elias Hankach (@EliasHankach) September 14, 2022
ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية #بشير_الجميل هي محطة لاخذ العبر من مسيرته النضالية، عدم مساومته على القضايا الوطنية الكبرى وايمانه بأن الرئيس القوي هو القوي بقراراته وبالقدرة على تنفيذها…#٤٠_سنة_وبعدك#ذكرى_البشير pic.twitter.com/rRfS5kGlxh
في يوم ارتفاع الصليب المقدس، ارتفع بشير شهيداً كي يبقى #لبنان وطن الحرية والكرامة.#بيار_بو_عاصي#بشير_الجميل #بشير_الجمهورية_القوية pic.twitter.com/SIMwaSSwCf
— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) September 14, 2022
في يوم ارتفاع الصليب المقدس، ارتفع بشير شهيداً كي يبقى #لبنان وطن الحرية والكرامة.#بيار_بو_عاصي#بشير_الجميل #بشير_الجمهورية_القوية pic.twitter.com/SIMwaSSwCf