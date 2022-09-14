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لبنان

كيف استذكر السياسيون بشير الجميل في يوم استشهاده؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:43
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غرّد النائب نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى استشهاد والده رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل قائلاً: "ذكرى الحلم، ذكرى البشير".
بدوره، غرد النائب الياس حنكش قائلاً: "ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، هي محطة لاخذ العبر من مسيرته النضالية، عدم مساومته على القضايا الوطنية الكبرى وايمانه بأن الرئيس القوي، هو القوي بقراراته وبالقدرة على تنفيذها".
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أما النائب بيار بو عاصي فكتب أيضاً عبر "تويتر": "في يوم ارتفاع الصليب المقدس، ارتفع بشير شهيدا كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة".
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