سعر صفيحة المازوت يتخطى الـ800 الف ليرة.. وارتفاع كبير في أسعار البنزين

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 أوكتان 20000 ليرة لبنانيّة، و كما ارتفع 98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 10000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 22000 ليرة لبنانيّة.وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 666,000 ليرة.-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 682,000 ليرة.-صفيحة المازوت: 822,000 ليرة.-قارورة الغاز: 364,000 ليرة.