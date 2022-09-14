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لبنان
سعر صفيحة المازوت يتخطى الـ800 الف ليرة.. وارتفاع كبير في أسعار البنزين
Lebanon 24
14-09-2022
|
03:18
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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 أوكتان 20000 ليرة لبنانيّة، و كما ارتفع 98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 10000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 22000 ليرة لبنانيّة.
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وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:
-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 666,000 ليرة.
-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 682,000 ليرة.
-صفيحة المازوت: 822,000 ليرة.
-قارورة الغاز: 364,000 ليرة.
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