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لبنان

الجيش يتسلم الدفعة الثانية من الهبة المالية القطرية.. العماد عون: قطر تبقى سندًا قويًّا للبنان وجيشه في أوقات الشدائد

Lebanon 24
14-09-2022 | 03:38
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تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الثانية من الهبة المالية القطرية التي قدّمها أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني، مساهَمةً منه في دعم عسكريي الجيش وسط الأزمة التي يمر بها لبنان، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.
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وستباشر قيادة الجيش خلال هذا الأسبوع توزيع الهبة بالتساوي على جميع العسكريين.

وأعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن تقديره لهذه المبادرة القيّمة تجاه المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن دولة قطر تبقى سندًا قويًّا للبنان وجيشه في أوقات الشدائد، وآملًا أن تتعزز العلاقات بين الجانبين في المستقبل.
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