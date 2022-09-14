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لبنان

عطالله: هذه قمّة التجني!

Lebanon 24
14-09-2022 | 04:19
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غرد النائب جورج عطالله عبر حسابه على "تويتر": "يوميا يتأكد هدف المجتمع الدولي بإبقاء النازحين وتناغمه مع بعض الداخل، من أجل دمجهم في المجتمع اللبناني، وقمّة التجني هي إتهام البطريرك الراعي بتهديد النازحين بالحرب،فهو  أكّد هذه المخططات وعارضها وندد بها وراسَل بشأنها ولا يزال. صوتنا معه ولتصمت أصوات التجني والعهر السياسي والتواطؤ".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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