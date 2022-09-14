عطالله: هذه قمّة التجني!

غرد النائب جورج عطالله عبر حسابه على "تويتر": "يوميا يتأكد هدف المجتمع الدولي بإبقاء النازحين وتناغمه مع بعض الداخل، من أجل دمجهم في المجتمع اللبناني، وقمّة التجني هي إتهام البطريرك الراعي بتهديد النازحين بالحرب،فهو أكّد هذه المخططات وعارضها وندد بها وراسَل بشأنها ولا يزال. صوتنا معه ولتصمت أصوات التجني والعهر السياسي والتواطؤ".

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