بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق

نجحت المواطنة "سالي حافظ" بالحصول على وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيسبوك بان سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله حسب قولها.

فيديو جديد لسالي حافظ... ماذا قالت؟#lebanon24 pic.twitter.com/SqBqasoIuI

— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 14, 2022

وكانت مجموعة من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" اقتحمت قبل ظهر الأربعاء مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.

وعمدت المودعة "سالي حافظ" الى القاء مادة البنزين على نفسها وهددت باحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

اقتحام مصرف في السوديكو pic.twitter.com/5l0XDoe5kz

— nayla masry (@naylamasry) September 14, 2022

وكانت سالي نشرت عبر حسابها عل موقع فايسبوك صورة لشقيقتها المريضة، واعدة بتأمين الأموال لها لمعالجتها.