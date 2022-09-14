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لبنان

بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق

Lebanon 24
14-09-2022 | 04:17
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نجحت المواطنة "سالي حافظ" بالحصول على وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 

 

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وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيسبوك بان سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله حسب قولها.

فيديو جديد لسالي حافظ... ماذا قالت؟#lebanon24 pic.twitter.com/SqBqasoIuI

 

وكانت مجموعة من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" اقتحمت قبل ظهر الأربعاء مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.

 

وعمدت المودعة "سالي حافظ" الى القاء مادة البنزين على نفسها وهددت باحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

اقتحام مصرف في السوديكو pic.twitter.com/5l0XDoe5kz

 

وكانت سالي نشرت عبر حسابها عل موقع فايسبوك صورة لشقيقتها المريضة، واعدة بتأمين الأموال لها لمعالجتها.

 
 

ولاحقا تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت فيها سالي إلى ان جهاز أمن الدولة يطوق منزلها الا انها أصبحت في المطار وستسافر إلى إسطنبول من دون التأكد من دقة هذه المعلومة.

 
 

 

وأعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان، أنّه "تسري شائعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، يهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق،كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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