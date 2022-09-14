خبر سارّ لسجناء رومية... هذا ما قام به وزير الداخلية

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وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مطالباً بضرورة إجراء المناورات الفنية على خطوط 66 ك.ف مع مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسجن رومية عبر محطة الجمهور من الطاقة المستمدة من محطة الأولي.ويضمن هذا الإجراء تأمين الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة لنزلاء سجن رومية، وذلك حرصاً على سلامتهم في ظل الاكتظاظ الكثيف.