الطقس في لبنان... كيف سيكون في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحياناً.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتدل ومتقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا ، ويعود الى الاستقرار اعتباراً من ظهر يوم الخميس مع ارتفاع في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة، وتستمر بالارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة احياناً وانخفاض في درجات الحرارة ، يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة بخاصة فترة قبل الظهر.الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحياناً.الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا خلال النهار.