Advertisement

لبنان

"اقتحام" مصرف في السوديكو تابع.. تحرير وديعة بـ 20 ألف دولار وسقوط جرحى!

Lebanon 24
14-09-2022 | 04:49
A-
A+
Doc-P-990410-637987532717462546.png
Doc-P-990410-637987532717462546.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت "جمعية المودعين اللبنانيين" انه تم "تحرير" وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل بنك "لبنان والمهجر" في السوديكو، مشيرة إلى ان القوى الامنية اعتدت بالضرب على المودعين ما أدى إلى سقوط جرحى، بحسب ما قالت الجمعية.

 

وكانت مجموعة من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" اقتحمت قبل ظهر الأربعاء مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.

 

 وعمدت المودعة "سالي حافظ" الى القاء مادة البنزين على نفسها وهددت باحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 

ونجحت "سالي" بأخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر" بعد دخولها إليه مسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 

Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-14
06:00 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
06:46 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
11:32 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website