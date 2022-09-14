"اقتحام" مصرف في السوديكو تابع.. تحرير وديعة بـ 20 ألف دولار وسقوط جرحى!

أعلنت "جمعية المودعين اللبنانيين" انه تم "تحرير" وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل بنك "لبنان والمهجر" في السوديكو، مشيرة إلى ان القوى الامنية اعتدت بالضرب على المودعين ما أدى إلى سقوط جرحى، بحسب ما قالت الجمعية.

وكانت مجموعة من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" اقتحمت قبل ظهر الأربعاء مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.

وعمدت المودعة "سالي حافظ" الى القاء مادة البنزين على نفسها وهددت باحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونجحت "سالي" بأخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر" بعد دخولها إليه مسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".