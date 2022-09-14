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لبنان

النصاب لم يكتمل... جلسة مناقشة الموازنة أرجئت الى الغد

Lebanon 24
14-09-2022 | 04:44
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أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الأولى التي كانت من المفترض ان تنعقد عند الساعة الـ11 من قبل ظهر اليوم لمناقشة الموازنة العامة للعام 2022، الى قبل ظهر يوم الغد الخميس.
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 وكانت قد اعلنت كتَل نواب حزب الكتائب اللبنانية و"الجمهورية القوية" و"تجدد" عن مقاطعتها لجلستي اليوم الأول بسبب تزامنهما مع الذكرى الاربعين لاغتيال الرئيس بشير الجميّل.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24" قرر نواب "الطاشناق" عدم المشاركة في جلسة اليوم، وبذلك انضموا الى تكتل " لبنان القوي" الذي حضر منه فقط النائب الياس ابو صعب بصفته نائبا لرئيس مجلس النواب.
 
وبدا لافتا حضور النواب التغييريين، الذين ووفقا لما قال النائب ملحم خلف لـ"لبنان 24"، قدموا الى مجلس النواب لتسجيل موقف ولن يقدموا على حضور الجلسة.
 
وبحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" وصل عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة الى 57 نائبا، فيما يتطلب النصاب حضور 65 نائبا. 
 
 
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