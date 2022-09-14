"القوات" يشارك في احتفال "الكتائب"... هل يحضر جعجع؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لحزب القوات اللبنانية ما يلي:"سيشارك وفد رفيع المستوى من حزب "القوات اللبنانية" في الاحتفال المركزيّ الذي يقيمه حزب "الكتائب اللبنانية" اليوم في ساحة ساسين - الأشرفية، وذلك احياء للذكرى السنوية الـ40 لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل ورفاقه".وأضاف: "سيكون الوفد القواتي برئاسة نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان ويضم النواب: نائب رئيس الحكومة الأسبق غسان حاصباني، جورج عقيص، نزيه متى، الياس اسطفان، رازي الحاج وجهاد بقرادوني".