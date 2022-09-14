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لبنان

ملتقى التأثير المدني: قِيامُ دولة المواطنة يستقي مشروعيتَهُ من تطبيق الدستور

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:12
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دعا ملتقى التأثير المدني القِوى المجتمعيَّة الحيَّة وحُلفاءها إلى التوافق على برنامج إنقاذيّ يُعيدُ تكوين السُّلطة ويستردُّ دولة المواطنة التي تستقي مشروعِّيتَها من تطبيق الدُّستور وإنفاذِ العدالة الاجتماعيَّة.
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وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "قِيامُ دولة المواطنة يستقي مشروعِّيتَهُ من تطبيق الدُّستور وإنفاذِ العدالة الاجتماعيَّة. لا استِقرار من دون أمان إنسانيّ مؤسَّسٍ على قيمة العدالة الاجتِماعيَّة".
واضاف:"لبنان الذي تجتاحُه اللّادولة يُعَايشُ مرحلة تاريخيَّة تقتضي من القِوى المجتمعيَّة الحيَّة وحُلفائِها من القِوى التَّغييريَّة الإصلاحيَّة السياديَّة الإرتقاء إلى مستوى تحدّيات هذه المرحلة".
وختم الملتقى تغريدته بالقول:"من الملحّ بمكان توافُق هذه القِوى على برنامج إنقاذيّ يُعيدُ تكوين السُّلطة ويستردُّ الدَّولة بروحيَّة انتماءٍ وطنيّ خالِص".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها  صورة إرتفعت فيها الأيادي مطالبة بالعدالة الإجتماعية والأمان والإنتماء الوطني الخالص.
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