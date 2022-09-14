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لبنان

بوحبيب استقبل سفير اليابان

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:19
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي اوكوبو وتم البحث في تبادل الترشيحات بين البلدين لدى المنظمات الدولية الى جانب بعض القضايا المحلية والاقليمية.
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بو حبيب

اليابان

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