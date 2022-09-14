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لبنان

بوحبيب التقى سفير اليابان.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:34
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي اوكوبو.
 
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وخلال اللقاء، تم البحث في تبادل الترشيحات بين البلدين، لدى المنظمات الدولية الى جانب بعض القضايا المحلية والاقليمية.
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عبدالله بوحبيب

اليابان

لبنان

تاكيشي اوكوبو

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