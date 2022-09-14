Advertisement

لبنان

"التيار الوطني الحر" تأخر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2022 | 05:45
A-
A+
Doc-P-990427-637987564423602511.jpg
Doc-P-990427-637987564423602511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأخر "التيار الوطني الحر" في اعلان عدم مشاركته في جلسة مناقشة واقرار الموازنة، ومرد ذلك أنه لم  يكن يتوقع ذهاب حزبي الكتائب  والقوات الى المقاطعة، وعليه  وانطلاقا من مبدأ المزايدة المسيحية  قرر عدم الحضور الى المجلس النيابي  لكي لا   يظهر للرأي العام  المسيحي  أنه يغرد خارج السرب  القواتي والكتائبي في ما خص  استشهاد الرئيس بشير الجميل.
Advertisement
اوساط سياسية مسيحيّة بارزة رأت في أداء "التيار العوني" نوعا من النفاق السياسي في ما يتصل بحقوق المسيحيين، فهذا العنوان من شأنه أن يرفع من منسوب الشعبية في الشارع المسيحي. وعليه، تقول الاوساط المسيحيّة "يكفي تذاكي على الرأي  العام،  فالتيار الوطني الحر  تأخر كثيرا للاستفاقة، على ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل،  ومشاركة وفد من التيار في الاحتفال اليوم في حال حصلت لن تكون الا خطوة استعراضية في سياق اللعب على العواطف المسيحية علما انه لا يمكنه الا المشاركة لكي لا يتهم أنه بات في محور آخر  وتغيرت توجهاته".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-14
06:00 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
06:46 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
11:32 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website