Advertisement

لبنان

سرق كميّة من المازوت من داخل خزّانات "أوجيرو" في عين داره!

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:36
A-
A+
Doc-P-990428-637987565400946519.jpg
Doc-P-990428-637987565400946519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 7-9-2022، أقدم مجهول على سرقة كميّة من المازوت من داخل خزّانات مركز شركة "أوجيرو" في بلدة عين داره.
Advertisement

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة منفذ عملية السرقة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشفه، ويدعى:

ر. ع. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)
بتاریخ 11-9-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في البلدة المذكورة، على متن آلية "بيك أب" نوع تويوتا لون أبيض وأزرق، المستخدمة في عملية السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على سرقة كميّة من المازوت من خزانات "أوجيرو" في عين دارة.

تم حجز الـ "بيك أب"، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-14
06:00 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
06:46 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
11:32 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website