اجتماع للرابطة الثقافية حول موضوع طرابلس عاصمة ثقافية للوطن العربي

عقدت الرابطة الثقافية في طرابلس اجتماعاً، لبحث موضوع "طرابلس عاصمة ثقافية للوطن العربي"، والبدء للتحضير لهذه الاحتفالية، بدعوة من رئيس لجنة الثقافة في بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش.

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في البداية رحب بخاش بالحضور، وحدد هدف الإجتماع بـ "تحريك المياه الراكدة"، في موضوع "العاصمة الثقافية" بعد إجتماع تحضيري تم عقده منذ أشهر طويلة بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

ورأى أن "التأخير أسبابه عديدة أبرزها ظروف البلد ومشاكل البلدية"، معتبرا هذا الإجتماع بمثابة "مناقشة عامة لبعض الأفكار الميدانية"، ومشدداً على "أفضل العلاقات مع وزارة الثقافة والتنسيق الوطيد معها".

ثم كانت مداخلات لعدد من الحضور اجمعت على ضرورة انتظار تعيين اللجنة العليا لهذه الاحتفالية من قبل وزارة الثقافة، على أن تجري بعدها ورش عمل ونقاشات للإتفاق على : هيكلية التنظيم واللجان الفرعية، وتواريخ إنطلاق الفعالية واختتامها، ورؤيتها واستراتيجيتها على أن يتم تحديد لقاء مقبل يقدم فيه كل طرف اقتراحاته ومشاريعه وانشطته.