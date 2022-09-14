اجتماع للرابطة الثقافية حول موضوع طرابلس عاصمة ثقافية للوطن العربي

عقدت الرابطة الثقافية في طرابلس اجتماعاً، لبحث موضوع "طرابلس عاصمة ثقافية للوطن العربي"، والبدء للتحضير لهذه الاحتفالية، بدعوة من رئيس لجنة الثقافة في بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش.
ثم كانت مداخلات لعدد من الحضور اجمعت على ضرورة انتظار تعيين اللجنة العليا لهذه الاحتفالية من قبل وزارة الثقافة، على أن تجري بعدها ورش عمل ونقاشات للإتفاق على : هيكلية التنظيم واللجان الفرعية، وتواريخ إنطلاق الفعالية واختتامها، ورؤيتها واستراتيجيتها على أن يتم تحديد لقاء مقبل يقدم فيه كل طرف اقتراحاته ومشاريعه وانشطته.