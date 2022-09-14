لهذا السبب حضر ابو صعب إلى ساحة النجمة

غرد نائب رئيس مجلس النواب عضو تكتل "لبنان القوي" الياس ابو صعب وحيدا خارج سرب "التيار الوطني الحر"، الذي قرر متأخرا عدم المشاركة في جلسة اليوم.

وبرر ابو صعب حضوره جلسة اليوم بأنه أتى من أجل الطلب الى الرئيس نبيه بري تأجيل الجلسة، وقال: "أنا ضدّ مقاطعة المجلس بأي شكل من الأشكال ومهما كان السبب. وتمنيت على الرئيس بري احتراماً للنواب الذين قرروا المقاطعة اليوم أن نضع الخلافات السياسية جانباً وأن تؤجَّل الجلسة".