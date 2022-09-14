كركي التقى خوري: لدفع مستحقات الضمان ولتأمين الأدوية المستعصية للمواطنين

بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري، في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الوضع الاجتماعي والصحي.

وخلال اللقاء، طالب الدكتور خوري "نظراً لدور الضمان الاجتماعي كصمام للأمان الاجتماعي في لبنان"، الدولة اللبنانية بـ"التحرك السريع لدعم هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وخاصة لجهة دفع الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لصالح الصندوق والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021".



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كما طالب خوري وزارة المالية بـ "تحويل مبلغ الـ 400 مليار التي تم التوافق عليها بين معالي وزير المالية والمدير العام للضمان في أسرع فرصة ممكنة تمكينا للضمان من زيادة تعرفاته الاستشفائية والطبية والتخفيف عن كاهل المضمونين".





وأمل خوري من "القطاع الصحي الاستشفائي ملاقاة إدارة الصندوق والحد من الفروقات الكبيرة التي تتقاضاه من المواطنين والتي ترهق كاهلهم وتضعهم أمام خيارات صعبة كبيع منازلهم أو سحب تعويض نهاية خدمتهم لتمكينهم من الاستشفاء"، مناشداً" وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، العمل على تأمين الأدوية المستعصية للمواطنين، في أسرع فرصة ممكنة".



وفي الختام، شدد كركي وخوري على "ضرورة دعم المؤسسات الحكومية الضامنة ووزارة الصحة العامة والمستشفيات الحكومية لتأمين الاستقرار الصحي والاجتماعي في البلاد".