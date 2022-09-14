بعد السوديكو إقتحام مصرف "بنك ميد" في عاليه... ماذا في التفاصيل؟

قام المودع رامي شرف الدين باقتحام مصرف "بنك ميد" في عاليه.

وقالت جميعة المودعين لـ"الحدث" إنّ "مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية".

وكانت المودعة سالي الحافظ دخلت "بنك لبنان والمهجر" في السوديكو، وهي تحمل سلاحاً، واستطاعت أخذ مبلغ من المال من وديعتها في المصرف. لقراءة الخبر الرجاء الضغط