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لبنان

بعد السوديكو إقتحام مصرف "بنك ميد" في عاليه... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 06:10
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قام المودع رامي شرف الدين باقتحام مصرف "بنك ميد" في عاليه.
 
 
وقالت جميعة المودعين لـ"الحدث" إنّ "مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية".
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وكانت المودعة سالي الحافظ دخلت "بنك لبنان والمهجر" في السوديكو، وهي تحمل سلاحاً، واستطاعت أخذ مبلغ من المال من وديعتها في المصرف. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
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