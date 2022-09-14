جولة ميدانية لوفد خبراء من الإتحاد الأوروبي "تايكس" في وزارة العدل

في إطار أنشطة المساعدة التقنية وأداة تبادل المعلومات - "تايكس" TAIEX التابعة للإتحاد الأوروبي، استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، وفداً من الخبراء المختصين بالشأن القضائي على مختلف الصعد الإدارية والقانونية والدستورية، وذلك للإطلاع على المشكلات التي تواجه عمل المحاكم في لبنان، وللوقوف على الإحتياجات اللوجستية والإدارية لوزارة العدل كمل العدليات في بيروت والمحافظات.

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والتقى الوفد الأوروبي رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية، المدير العام لوزارة العدل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وأعضاء المجلس، رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضي هيلانة اسكندر، رئيسة لجنة التشريع والإستشارات القاضي جويل فواز ورؤساء الوحدات في الوزارة.

كما يزور وفد ثانٍ من الخبراء من الهيئة نفسها لبنان بين 19 و 23 أيلول الجاري، وذلك للإطلاع ميدانياً على أوضاع قصور العدل ووزارة العدل.

يُشار الى أن " تايكس" هي أحد أذرع المفوضية الأوروبية التي تقدم المساعدة التقنية وتعمل على دعم الإدارات العامة في مجال تقريب تشريعات الإتحاد الأوروبي وتنفيذها، وهي تسعى الى تقديم الخبرات الملائمة لمعالجة المشكلات من خلال وسائل ثلاث: ورش العمل، بعثات الخبراء والزيارات الإستطلاعية.