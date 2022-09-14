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لبنان

توقيف "جون سينا" بعدما اقتحم "بنك لبنان والمهجر"!

Lebanon 24
14-09-2022 | 06:27
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أوقفت القوى الأمنيّة الناشط عبدالرحمن الملقب بـ"جون سينا" وشخص آخر يُدعى محمد رستم، بعدما اقتحما مصرف "بنك لبنان والمهجر" في السوديكو مع المودعة سالي حافظ، ويتم التحقيق معهما في ثكنة الحلو.
 
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ثكنة الحلو

بنك لبنان والمهجر

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