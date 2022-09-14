توقيف "جون سينا" بعدما اقتحم "بنك لبنان والمهجر"!

أوقفت القوى الأمنيّة الناشط عبدالرحمن الملقب بـ"جون سينا" وشخص آخر يُدعى محمد رستم، بعدما اقتحما مصرف "بنك لبنان والمهجر" في السوديكو مع المودعة سالي حافظ، ويتم التحقيق معهما في ثكنة الحلو.

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