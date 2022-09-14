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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت شخصاً في محيط مسجدٍ... ما السبب؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 06:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت المدعو "ب .س"، في محيط المسجد المنصوري الكبير، وذلك بسبب مشاركته بإشكال حصل قبل يومين في المحلة، وقام خلاله بطعن أحد الاشخاص برقبته.
 
 
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