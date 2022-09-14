اللواء عثمان إطلع من وفد جمعية "بيروت ماراتون" على تحضيرات السباق الدولي

زار وفد من جمعية "بيروت ماراتون"، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بالمقر العام، ضم رئيستها مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وعضو إدارة السباقات فرنسواز نعمة. وحضر اللقاء العميد حسين خشفة.

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وشكرت الخليل الجهود التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضباط ورتباء وعناصر "بقيادة حكيمة من اللواء عثمان".

كما عرضت التحديات التي واجهت الجمعية، خلال العامين الماضيين وتوقف نشاطاتها، ولفتت إلى معاودة دورها وحضورها.

من جانبه، قدّر اللواء عثمان ما تقوم به الجمعية من نشاطات وأحداث. ورأى فيها "جانباً من جوانب الإستقرار والسلم الأهلي التي تجهد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في توفيرها على رغم التحديات التي نعيشها".

وأكد أن "الرياضة في أولوياتنا انطلاقا من ثوابتها وأهدافها في تنمية القدرات البدنية، وترسيخ القيم الأخلاقية للعناصر الأمنية".

كما اعرب اللواء عثمان عن سعادته على صعيد التعاون مع الجمعية، وتحدث عن قرار مركزي " بمشاركة عناصر المديرية في كل الأحداث الرياضية بما فيها سباق الماراتون ".

وقال انه سيتم تعيين منسق ما بين المديرية وجمعية "بيروت ماراتون" لمتابعة كل مايلزم من إجراءات لوجستية وأمنية يوم السباق.