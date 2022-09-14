اندلع حريق كبير في جبل النفايات في المحجر الصحي في طرابلس، وارتفعت سحب الدخان، وغطت سماء المنطقة.



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وتجدر الاشارة الى انه يتم تفريغ الغازات الصادرة من جبل النفايات باستمرار، ولا خوف من انفجار كما يُشاع. وقامت قوى الأمن الداخليّ والجيش بعزل كل الطرقات والمفارق المؤدية الى جبل النفايات.وتجدر الاشارة الى انه يتم تفريغ الغازات الصادرة من جبل النفايات باستمرار، ولا خوف من انفجار كما يُشاع.