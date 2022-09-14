الحلبي: اعتمادان لمصلحة اللبنانية

غرد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "تبلغت وزارة التربية والتعليم العالي من وزارة المالية، بحجز اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة، للمرسوم الرقم ١٠٠٢٩، لمصلحة الجامعة اللبنانية، كما تبلغت بحجز اعتماد آخر بقيمة ١٠٤ مليار ليرة للمرسوم رقم ١٠٠٣٠ لمصلحة الجامعة اللبنانية. وتم إدراج الاعتمادات على النظام المعلوماتي للوزارة ، فحولت وزارة التربية الحجزين إلى ديوان المحاسبة ، لتأخذ الأموال طريقها للصرف بعد موافقة الديوان".

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