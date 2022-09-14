28
o
بيروت
28
o
طرابلس
18
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحلبي: اعتمادان لمصلحة اللبنانية
Lebanon 24
14-09-2022
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "تبلغت وزارة التربية والتعليم العالي من وزارة المالية، بحجز اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة، للمرسوم الرقم ١٠٠٢٩، لمصلحة الجامعة اللبنانية، كما تبلغت بحجز اعتماد آخر بقيمة ١٠٤ مليار ليرة للمرسوم رقم ١٠٠٣٠ لمصلحة الجامعة اللبنانية. وتم إدراج الاعتمادات على النظام المعلوماتي للوزارة ، فحولت وزارة التربية الحجزين إلى ديوان المحاسبة ، لتأخذ الأموال طريقها للصرف بعد موافقة الديوان".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
12:02 | 2022-09-13
13/09/2022 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
12:00 | 2022-09-13
13/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
04:17 | 2022-09-14
14/09/2022 04:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟
Lebanon 24
"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟
16:02 | 2022-09-13
13/09/2022 04:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عمّا سيحصل في "المرحلة القادمة".. ماذا قال؟
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عمّا سيحصل في "المرحلة القادمة".. ماذا قال؟
13:09 | 2022-09-13
13/09/2022 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-09-14
عون يلمّح: قد أبقى في بعبدا
06:00 | 2022-09-14
الرئاسة "تقرّب" المسافات.. لقاء بين الجميّل وجعجع "على النار"؟!
05:00 | 2022-09-14
حكومة اللحظات الأخيرة خالية من شروط باسيل؟
06:46 | 2022-09-14
ميقاتي التقى وزير الطاقة... ماذا قال فياض عن تأمين الكهرباء وزيادة التعرفة؟
04:17 | 2022-09-14
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
11:32 | 2022-09-14
"المالية" توضح للمرة الثالثة: مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز تم استرداده من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله للمراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
14/09/2022 18:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
14/09/2022 18:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
14/09/2022 18:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact