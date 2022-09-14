ميقاتي التقى وزير الطاقة... ماذا قال فياض عن تأمين الكهرباء وزيادة التعرفة؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم.

وقال الوزير فياض في تصريح: وضعت دولة الرئيس في صورة تطورات ملف الكهرباء ومن ضمنه القنوات التي نعمل عليها لتأمين التيار الكهربائي بالتعاون مع الدول الصديقة. وهذه التطورات مرتبطة بشكل اساسي بموضوع زيادة التعرفة مما يوفر الكلفة التي يدفعها المواطنون، لانها تعادل نصف ما يدفعه المواطن للمولدات الخاصة.

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وعن الاتهامات الموجهة الى وزارة الطاقة بأنها ضد رفع التعرفة قال: على العكس من ذلك، فان الوزارة كانت صادقت على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان برفع التعرفة لزيادة التغذية، وارسلنا القرار الى وزارة المال للمصادقة عليه. واليوم بالذات زرت وزير المال يوسف الخليل للبحث في الموضوع، وهم في طور صياغة القرار بالموافقة على رفع التعرفة.

وردا على سؤال قال: بين محطتي الانتاج القديمة في الذوق والجية، هناك امكانية لانتاج حوالى ٢٠٠ ميغاوات، ولكن الدخان الاسود المنبعث من معمل الذوق اثار حفيظة بعض الناس، ونحن معهم، ولكن في الوقت نفسه نطمئن ان هذا الدخان مزعج، ولكنه ليس مؤذيا صحيا. وقد تعهد القيمون على معمل الذوق بعدم تكرار الخطأ الذي ادى الى انبعاث الدخان الاسود بالشكل الذي حصل، واتخذوا الاجراءات المناسبة.

من المفيد في هذه الظروف وتلافيا للوقوع في العتمة وتعطيل المرافق العامة واهمها المياه والمطار، ان نستمر بتشغيل المعملين، الى حين وصول الشحنة الجديدة من العراق وفق المواصفات المطلوبة. كان من المفترض ان تصل الشحنة في منتصف الشهر الحالي، ولكن حصل تأخير لاسباب تتعلق بالمواصفات يجري العمل على معالجتها.



السفير البابوي

واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته في لبنان، وقبيل انتقاله الى مقر عمله الجديد سفيرا للكرسي الرسولي في المكسيك.