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لبنان

القصيفي تسلّم من المرشح أبي يونس برنامجه الرئاسي

Lebanon 24
14-09-2022 | 07:09
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استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في النقابة، رئيس "حزب الانقاذ البيئي" المهندس بشاره أبي يونس، في حضور عدد من أعضاء النقابة.

 
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وقدّم أبي يونس للنقيب القصيفي، نسخة عن البرنامج الذي سيخوض على أساسه انتخابات رئاسة الجمهورية، متمنياً على الاعلام مواكبة حملته، انطلاقا من ممارسته لحق دستوري بالترشح لهذا المنصب، واطلاع الرأي العام على رؤيته للحكم وكيفية إدارة البلاد.

 
وأكد أبي يونس انه يجول على القيادات والمرجعيات اللبنانية "من أجل شرح برنامجه الرئاسي والتركيز على ضرورة انتخاب رئيس صنع في لبنان بمواصفات سيادية، على أن يكون صاحب رؤية مستقبلية وعلى مسافة واحدة من الجميع".
 

بدوره، رحّب النقيب القصيفي بأبي يونس، وقال: "من حق كل لبناني مستوف للشروط التي حددها الدستور، الحق في الترشح إلى رئاسة الجمهورية، ولم يحصر الترشح بالنواب او الاحزاب، بل جعله مفتوحا أمام اللبنانيين شرط تمتعهم بالاهلية".

 

وتمنى القصيفي للمرشح أبي يونس "التوفيق في السباق الذي يخوض"، مؤكاً أنه "من حق أي لبناني الترشح ومن حق الناس أن يطلعوا على برامج المرشحين، ايا كانوا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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