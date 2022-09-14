الكعكي والقصيفي بعد اقتحام جريدة "البناء": لتدخل الأجهزة الأمنية واعادة الامور الى ما كانت عليه

اتصل رئيس تحرير جريدة "البناء" ناصر قنديل بنقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية الاستاذ جوزف القصيفي، وابلغهما ان مجموعة مسلحة اقتحمت مكاتب الجريدة، وعبثت بمحتوياتها واستولت على اجهزة الكمبيوتر العائدة لها .

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وبحسب بيان نقابة الصحافة، استنكر الكعكي والقصيفي بشدة ما تعرضت له جريدة "البناء" كونها منبر اعلامي حر، كذلك ان هذه المطبوعة تضم عددا كبيرا من الزملاء الصحافيين المسجلين في الجدول النقابي والتي تشكل لهم مصدر رزق خاصة في هذه الاوضاع المعيشية الصعبة.

ووضع الكعكي والقصيفي هذه الحادثة المؤسفة بتصرف الاجهزة الامنية والقضائية المختصة، طالبين منها التدخل لاعادة الامور الى ما كانت عليه.