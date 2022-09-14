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لبنان

بخاش بحث ونقيبة أصحاب مصانع الادوية في الشأن الصحي

Lebanon 24
14-09-2022 | 07:21
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استقبل نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش في مكتبه في بيت الطبيب، نقيبة اصحاب مصانع الادوية في لبنان كارول ابي كرم والمحامي غبريال معلولي، في حضور مديرة الادارة نادين حداد، والمدير المالي حكمت زين الدين ومحامي النقابة ميشال ريشا.

 
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وخلال اللقاء، تم تداول الشأن الصحي، لاسيما ان نقابة الاطباء تدعم صناعة الادوية والامصال اللبنانية والتي تتمتع بالمعايير الدولية .

 

وتم الاتفاق على" استمرار التواصل بين النقابتين، وعلى زيارة يقوم بها نقيب الاطباء لمصانع الادوية والاطلاع على طريقة عملها، لما فيه مصلحة المصنع  والطبيب والمريض على حد سواء".

المصدر: الوكالة الوطنية
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