دريان التقى رئيس جمعية المقاصد ووفداً من الجالية اللبنانية في أستراليا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو.

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وخلال اللقاء، اطلع سنو من المفتي على تفاصيل وأهداف وغاية الاجتماع المنوي عقده للنواب السنة في دار الفتوى في 24 الجاري.

واكد سنو بعد اللقاء "تأييده ودعمه للدعوة التي وجهها المفتي دريان لنواب الطائفة السنية للتشاور ولتعزيز الوحدة والتعاون لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين".

وأكد ان "المقاصد تقف دائماً الى جانب دار الفتوى المرجعية الإسلامية والوطنية التي يجب ان يلتف حولها جميع اللبنانيين لما تمثل من وحدة الصف وجمع الكلمة ولم الشمل".

وأمل ان "يسفر اللقاء التشاوري في 24 الشهر الجاري في دار الفتوى عما يطمح اليه اللبنانيون من توطيد أواصر الوحدة".

في سياق متصل، استقبل المفتي دريان النائب السابق الدكتور عاصم عراجي، وجرى البحث في الشؤون الاقتصادية والصحية والمعيشية.

واثر اللقاء، أشار عراجي الى أن "الوضع في لبنان يتطلب مزيدا من الوعي والتعاون"، مشدداً على "ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها".

كذلك، التقى المفتي دريان وفدا من الجالية اللبنانية في استراليا، في حضور القاضي خلدون عريمط وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف.

وقدم الوفد لللمفتي درعا عربون محبة وتقدير، وجرى التداول في أوضاع الجالية اللبنانية في استراليا.