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لبنان

الرابطة المارونية: لمنع تأجيل الإستحقاق الرئاسي وهناك شلل متعمد في تحقيق المرفأ

Lebanon 24
14-09-2022 | 07:43
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عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا استتثنائيا خصص للتداول في الملفات والقضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والمسيحية، واصدر البيان الاتي:

أولاً : في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل 
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تتقدم الرابطة المارونية من عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل، ومحبيه وكل اللبنانيين بأحر التعازي بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على استشهاده. ويأمل، ان تكون مواقفه مداميك رئيسية يهتدي بها كل من يسعى لبناء دولة حديثة، قوية، مستقلة وفاعلة على المستوى الوطني.

ثانيا: في الاستحقاق الرئاسي:

دعوة السلطة التشريعية - رئاسة ومكتب وهيئة عامة – الى القيام بواجباتها الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والطلب من الكتل النيابية العمل على منع تأجيل هذا الاستحقاق الوطني الكبير تحت اي حجة او سبب مهما كان، والمساهمة في اعادة تكوين السلطات الدستورية في البلاد في اطار ديمقراطي سليم، وهذا دورهم استنادا الى الثقة التي منحهم اياها الشعب لينهضوا بوطنهم من كبوته.

ثالثاً: في الشأن القضائي ومسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت:

توقف المجلس التنفيذي الى ما آل إليه التحقيق في جريمة المرفأ من شلل متعمد بسبب العرقلات والعثرات المقصودة والتعسف في استعمال الوسائل القانونية وأكد المجلس على وجوب:

-  ملء الشواغر في الهيئة العامة لمحكمة التمييز (الهيئة العامة) وفق قرار مجلس القضاء الأعلى بالإجماع والطلب من وزير المال التوقيع عليه.  إن هذا الشرط هو الوحيد من أجل تأمين سير التحقيق توصلاً الى ظهور الحقيقة وصون جميع الحقوق.

- إقرار اقتراحات القوانين الهادفة الى تحقيق استقلالية السلطة القضائية وسائر القوانين التي تضمن أسس بالتحقيق العدلي توصلاً الى حماية السلطة القضائية من التدخلات السياسية.

رابعاً: في موضوع الحوار:

دعوة الاطراف المارونية الى اعتماد لغة الحوار الايجابي في مقاربة الاستحقاق الرئاسي تحت سقف الدستور والقوانين، وان الرابطة  المارونية ستواكب هذا الامر بالتنسيق مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، من اجل تخطي هذه المرحلة بهدوء واستقرار لتلافي الاخطار والتحديات التي تحيط بوطننا داخلياً وخارجياً.
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