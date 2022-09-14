ما حقيقة توقيف المودعة سالي حافظ؟

اعلنت المديرية العامة للأمـن العـام في بيان انه "تسري اشاعات مفادها بأن المديرية العامة للأمن العام، أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، يهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي".

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