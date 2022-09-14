تعليقاً على إقتحام المودعة سالي حافظ فرع "بنك لبنان والمهجر" في السوديكو، أعلن المصرف في بيان أنّ "العميلة لم تحضر إلى الفرع أو تقم بأي عمليّة مصرفيّة من أيّ نوع كان منذ أكثر من سنة ونصف".

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وأضاف أنّها "قامت يوم أمس بزيارة الفرع واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها في سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة، وأبدى مدير الفرع التعاون التام، وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها".

وأشار المصرف إلى أنّه "تفاجأ الفرع بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها مع مجموعة كبيرة من الاشخاص الذيت احتجزوا الموظفين والزبائن وقاموا برمي مادة البنزين على الموظفين والموجودين، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح وأجبروا مدير الفرع وأمين الصندوق على فتح الصندوق، واستولوا على المبلغ الموجود فيه".

وختم المصرف أنّ "ما تعرّض له عمليّة مدبرة ومخطط لها عن سابق تصوّر وتصميم بهدف الايذاء".