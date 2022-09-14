Advertisement

لبنان

مولوي يُتابع حريق مكب نفايات طرابلس ويجري سلسلة إتصالات

Lebanon 24
14-09-2022 | 07:58
A-
A+
Doc-P-990480-637987644573428409.jpg
Doc-P-990480-637987644573428409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في مكب للنفايات في طرابلس، وبحث مع وزير البيئة ناصر ياسين في آلية الإطفاء ومدى خطورة الحريق.
Advertisement
وأوعز مولوي الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، التدخل للإطفاء عبر رش الارض بالمياه وخنق الحريق بالأتربة.
كذلك، تواصل مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا مشددا على ضرورة تطويق الحريق والعمل بشكل فوري على إطفائه حفاظا على سلامة المحيطين بالموقع.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-14
06:00 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
06:46 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
11:32 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website