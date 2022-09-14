مولوي يُتابع حريق مكب نفايات طرابلس ويجري سلسلة إتصالات

أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في مكب للنفايات في طرابلس، وبحث مع وزير البيئة ناصر ياسين في آلية الإطفاء ومدى خطورة الحريق.

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وأوعز مولوي الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، التدخل للإطفاء عبر رش الارض بالمياه وخنق الحريق بالأتربة.

كذلك، تواصل مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا مشددا على ضرورة تطويق الحريق والعمل بشكل فوري على إطفائه حفاظا على سلامة المحيطين بالموقع.