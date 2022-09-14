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لبنان

طيران الشرق الأوسط تعدل مواعيد بعض رحلاتها

Lebanon 24
14-09-2022 | 08:25
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اعلنت  شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، تأجيل رحلة باريس ME229/230  ليوم الجمعة 16 أيلول الى اليوم التالي، أما رحلة ME211/212 فتبقى على موعدها، كما تم تقديم موعد إقلاع رحلة لندن ليوم 19 أيلول بسبب الجنازة الملكية في المملكة المتحدة.
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وجاء في البيان:
 
"تم تأجيل إقلاع رحلة  بيروت- باريس -بيروت ME229/230 بتاريخ 16 أيلول 2022 المجدولة عند الساعة 12:00 ظهراً ، ليصبح موعد إقلاعها ME1211/1212 الى باريس في اليوم التالي 17 أيلول 2022 عند الساعة السابعة صباحاً. وذلك بسبب الاضراب المقرر تنفيذه  يوم الجمعة من قبل مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.
 
أما رحلةME211/212  في 16 أيلول فتبقى على موعدها.
 
- كما تم تقديم موعد إقلاع رحلة  بيروت - لندن - بيروت  ME201/202بتاريخ 19 أيلول2022، تماشياً مع الإجراءات المتخذة في مطار هيثرو المتعلقة بالجنازة الرسمية لجلالة الملكة إليزابيت الثانية ، ليصبح موعد إقلاع الرحلة الى لندن  ME201/202 حسب الجدول التالي:

الإثنين 19 أيلول، 2022
 
من بيروت إلى :    الرحلة     موعد الإقلاع السابق*    موعد الاقلاع المعدل*    إلى بيروت من:    الرحلة     موعد الإقلاع السابق*    موعد الإقلاع المعدل*
لندن    ME201    08:10    04:35    لندن    ME202    13:00    09:15".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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