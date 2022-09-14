طيران الشرق الأوسط تعدل مواعيد بعض رحلاتها

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، تأجيل رحلة باريس ME229/230 ليوم الجمعة 16 أيلول الى اليوم التالي، أما رحلة ME211/212 فتبقى على موعدها، كما تم تقديم موعد إقلاع رحلة لندن ليوم 19 أيلول بسبب الجنازة الملكية في المملكة المتحدة.

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وجاء في البيان:

"تم تأجيل إقلاع رحلة بيروت- باريس -بيروت ME229/230 بتاريخ 16 أيلول 2022 المجدولة عند الساعة 12:00 ظهراً ، ليصبح موعد إقلاعها ME1211/1212 الى باريس في اليوم التالي 17 أيلول 2022 عند الساعة السابعة صباحاً. وذلك بسبب الاضراب المقرر تنفيذه يوم الجمعة من قبل مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.

أما رحلةME211/212 في 16 أيلول فتبقى على موعدها.

- كما تم تقديم موعد إقلاع رحلة بيروت - لندن - بيروت ME201/202بتاريخ 19 أيلول2022، تماشياً مع الإجراءات المتخذة في مطار هيثرو المتعلقة بالجنازة الرسمية لجلالة الملكة إليزابيت الثانية ، ليصبح موعد إقلاع الرحلة الى لندن ME201/202 حسب الجدول التالي:



الإثنين 19 أيلول، 2022

من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*

لندن ME201 08:10 04:35 لندن ME202 13:00 09:15".