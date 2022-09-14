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لبنان

تحذير من وئام وهاب... ماذا قال؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 08:34
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"نحذر الجميع بأن إهمال ملف الكهرباء في إقليم الخروب سيؤدي إلى نتائج سلبية. لماذا الإصرار على معاقبة إقليم العرب؟"
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