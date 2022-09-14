هبة القواس: حفلات موسيقية على امتداد لبنان لدعم الكونسرفاتوار الوطني

التقت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقي (الكونسرفاتوار) الدكتورة هبة القواس، مدير شركة Blue sound شادي سعد، وتباحثا "في أطر التعاون المشترك الذي بدأ بين الجهتين".



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ويأتي هذا التعاون "في إطار استنهاض مقدرات الصرح الوطني والخطة التي وضعت خصيصاً لهذا الشأن، منها إقامة حفلات موسيقية ومهرجانات في المواقع الأثرية التاريخية وفي أماكن أخرى على الأراضي اللبنانية كافة، والتي ستستمر في السنوات المقبلة من ضمن المسار النهضوي لدعم الكونسرفاتوار الوطني والأوركسترات والموسيقيين والهيئتين التعليمية والإدارية". ومن بين البنود التي ستتضمنها مذكرة التفاهم التي اتفق عليها، توفير كل مستلزمات الصوت والإضاءة والمسرح، كخطوة أولى على طريق تعاون أكبر مقبل.ويأتي هذا التعاون "في إطار استنهاض مقدرات الصرح الوطني والخطة التي وضعت خصيصاً لهذا الشأن، منها إقامة حفلات موسيقية ومهرجانات في المواقع الأثرية التاريخية وفي أماكن أخرى على الأراضي اللبنانية كافة، والتي ستستمر في السنوات المقبلة من ضمن المسار النهضوي لدعم الكونسرفاتوار الوطني والأوركسترات والموسيقيين والهيئتين التعليمية والإدارية".

وستكون الأوركسترا الفيلهارمونية والأوركسترا الشرق عربية "حاضرتين في أهم المواقع والصروح اللبنانية، كذلك الأساتذة والطلاب في الكونسرفاتوار سيكون لهم دور كبير ومهم في نشر الموسيقى في لبنان على أعلى المستويات الموسيقية".



وفي إطار التعاون "ستساهم شركة "بلو ساوند" في توفير وتغطية لكل التجهيزات اللازمة من صوتيات ومسرح ومستلزمات لإقامة هذه الأنشطة الموسيقية الداعمة للمعهد، بسعي من مدير الشركة شادي سعد الذي يعي أهمية هذا الصرح ودور اتفاق التعاون، فيقدم كل الدعم لإعلاء الشأن الثقافي والموسيقي".