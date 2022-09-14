بلديتان حددتا أوقات مرور الشاحنات والآليات الثقيلة على الطريق العام.. اليكم التفاصيل

صدر عن بلديتي مشمش وفنيدق، بيان مشترك حذرتا فيه "أصحاب الشاحنات الكبيرة والآليات الثقيلة من المرور على الطريق العام يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة صباحاً ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة مساء".

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وأشارتا الى انه "يسمح لهم بالمرور في غير الأوقات المذكوره أعلاه، شرط أن يتقيدوا بوضع شوادر للاليات المحملة من أجل الحفاظ على السلامة العامة".



وأضاف البيان: "كل مخالف سيتعرض للملاحقة القانونية والجزائية وتسطير محضر ضبط في حقه وحجز الالية بالتعاون مع القوى الأمنية".