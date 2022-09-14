Advertisement

لبنان

بلديتان حددتا أوقات مرور الشاحنات والآليات الثقيلة على الطريق العام.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-09-2022 | 09:27
A-
A+
Doc-P-990506-637987699743310515.jpg
Doc-P-990506-637987699743310515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن بلديتي مشمش وفنيدق، بيان مشترك حذرتا فيه "أصحاب الشاحنات الكبيرة والآليات الثقيلة من المرور على الطريق العام يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة صباحاً ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة مساء".
Advertisement
 
 
وأشارتا الى انه "يسمح لهم بالمرور في غير الأوقات المذكوره أعلاه، شرط أن يتقيدوا بوضع شوادر للاليات المحملة من أجل الحفاظ على السلامة العامة". 
 
وأضاف البيان: "كل مخالف سيتعرض للملاحقة القانونية والجزائية وتسطير محضر ضبط في حقه وحجز الالية بالتعاون مع القوى الأمنية". 
 
 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-14
06:00 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
06:46 | 2022-09-14
04:17 | 2022-09-14
11:32 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website